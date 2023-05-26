Машины вдребезги: людей доставали из развороченных машин после ДТП в Магадане

«Тойота» и «Субару» разбились при аварии в Магадане Фото: Социальные сети

Страшная авария произошла поздним вечером в Магадане. На Транспортной столкнулись «Тойота Харриер» и «Субару». От удара машины настолько смяло, что восстановить их будет уже невозможно.

Кадры с места аварии публикую городские паблики. Официальной информации о ДТП пока нет, но словам очевидцев, в ДТП сильно пострадали две девушки. Их достали из смятых машин и увезли на «скорой». В телеграм-каналах пишут, что водитель «Тойоты» был пьян, но подтверждения этому нет. Также сообщают, что все участники аварии остались живы.

Предварительно, в ДТП пострадали два человека Фото: Социальные сети

Ранее произошла еще одна страшная авария. Машина золотодобывающей компании, в которой находились шесть человек, с высоты рухнула в кювет. «Урал» сначала повис на дереве, а после сорвался и упал. Грузовик в одно мгновение превратился в груду смятого металла. Один из рабочих погиб.

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