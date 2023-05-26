Две женщины украли одежду из спортивного магазина в Магадане Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 мая в магазин спортивной одежды зашли две женщины 20 и 28 лет. Выбрав несколько вещей и спрятав их, они сделали вид, что не нашли ничего подходящего, и быстро вышли из торгового зала. Сотрудники заметили пропажу и обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что одна из женщин днем ранее уже приходила в магазин и украла вещей на шесть тысяч рублей. Всего же ущерб составил 27 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали и завели на них уголовные дела по статье «Кража». Их могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет. Расследование еще продолжается.

Похожий случай произошел в Хабаровске в прошлом году. Двое жителей города воровали одежду в торговых центрах, за что получили наказание.

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