Хабаровские кардиохирурги впервые в России имплантировали аортальный клапан Myval Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Специалисты хабаровского кардиоцентра первыми среди федеральных центров России использовали аортальный клапан Myval для спасения жизни пациентки. 83-летняя женщина поступила в больницу с аортальным стенозом. После операции ее состояние значительно улучшилось.

- Пациентку выписали через 11 дней. Она чувствует себя хорошо, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Отметим, транскатетерный аортальный клапан Myval получили регистрацию на использование в России в только феврале 2023 года. Кардиохирурги Хабаровска приобрели уникальный опыт, который теперь будут применять при спасении других пациентов.

Ранее еще одной хабаровчанке провели высокотехнологичную операцию. Врачи гинекологического отделения Перинатального центра удалили 38-летней женщине гигантскую миому матки.

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