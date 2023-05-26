Три дня из-за непогоды самолеты не могут улететь в Аян из Хабаровска Фото: ХабАвиа

В Хабаровском крае бушует непогода. Из-за ливня с дождем самолеты «Хабаровских авиалиний» три дня не могут вылететь в Аян. Сложная метеообстановка и плохая видимость сохраняются до сих пор.

- Напомним, что аэродром Аяна находится вблизи морского побережья и нередко подвержен капризам погоды при климатических изменениях весной и осенью, - сказали в «Хабаровских авиалиниях».

Поэтому рейсы 403 и 404 пока переносятся на 28 мая. Самолеты за 24 мая вылетят из Хабаровска в 10:30, за 26 мая - в 11 часов.

На 27 мая по тем же причинам переносятся рейсы 417 и 418 за 25 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно. Вылет из краевого центра в 11:00.

Другие самолеты летают по расписанию.

Между тем прямые рейсы из Хабаровска свяжут краевую столицу в летний период сразу с несколькими городами России. Мы собрали самые востребованные маршруты из международного регионального аэропорта.

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