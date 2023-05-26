Запрещенное насекомое пытались вывезти с древесиной в Китай из Хабаровского края

Запрещенное насекомое пытались вывести с древесиной в Китай из Хабаровского края Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Китай из района имени Лазо планировалось вывезти древесину, правда, не удалось. В пиломатериалах специалисты нашли осинового усача - карантинное для КНР насекомое.

- При проведении обязательного осмотра партии пиломатериалов лиственных пород перед оправкой в КНР специалисты выявили карантинные для Китая объекты - имаго осинового усача, находящиеся в жизнеспособном состоянии, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Для экспорта за границу в лесничестве заготовили 95 кубометров пиломатериалов. Правда, после проверки экспорт пришлось приостановить, так как абсолютно вся древесина оказалась для этого непригодной.

Напомним, ранее в Хабаровске нашли нарушения в составе растительного масла. В итоге специалисты забраковали крупную партию, состоявшую почти из трех тысяч бутылок. Исследование провели для декларирования продукции.

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