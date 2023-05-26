Больше 15 домов на несколько дней останутся без горячей воды в Биробиджане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ресурсоснабжающие организации Биробиджана продолжают готовиться к отопительному сезону. Поэтому на период с 29 мая по 2 июня специалисты ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» запланировали замену теплотрассы. На это время отключат горячую воду в нескольких домах.

В администрации города предоставили список зданий, которые на пять дней останутся без теплого душа:

- улица Шолом-Алейхема, 2, 4, 8;

- улица Ленина, 4, 5, 7, 12, 14, 16;

- улица Пушкина, 2, 4, 6, 8;

- улица Калинина, 9;

- улица Октябрьская, 3А, 5А.

В это же время пройдет ремонт на котельной №6 «Тихонькая, 1». Так что горячую воду перекроют еще и по адресу: улица Тихонькая, 3.

Это не все ограничения на эти дни. В это время закроют дорогу по улице Пушкина для автомобилей. Ограничение будет действовать на участке между Комсомольской и Ленина.

Ранее прокуратура Биробиджана начала проверку после массового отключения воды в нескольких домах города.

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