Необычная картина на стене появилась на станции в Хабаровском крае Фото: ДВЖД

На станции Мылки, расположенной недалеко от Комсомольска-на-Амуре, появилась интересная картина. Изображение поезда, мчащегося среди дальневосточной тайги, разместили на стене. Размер у полотна репинский: четыре на два метра.

- У нас освободилась стена, и всем коллективом мы захотели сделать что-нибудь красивое. Были предложения собрать коллаж или самим что-нибудь нарисовать, но решили, что такой масштаб лучше доверить профессионалу, - рассказала Марина Ганьжина, начальник станции Мылки.

Выбрали местного художника, который и создал этот шедевр. На работу у него ушло четыре дня, трудились все это время и сотрудники станции.

Теперь изображение не только радует пассажиров, но и гармонирует со всей обстановкой.

Напомним, побратимом Хабаровска стал белорусский город Могилев. Соглашение накануне подписали главы.

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