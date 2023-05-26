Глава МВД Таджикистана попросил расследовать избиение своих студентов в Хабаровском крае Фото: МВД Таджикистана

МВД Таджикистана написало срочную телеграмму министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Рахимзода Рамазон Хамро, глава таджикской полиции, попросил его заняться более тщательным расследованием дела об избиении таджикских студентов в общежитии университета в Комсомольске-на-Амуре.

Сообщается о более чем 100 избитых иностранцев по всей России. Рахимзода Рамазон Хамро просит взять их под личный контроль Владимира Колокольцева.

- Напомним, что 19 мая правоохранительные органы и силы безопасности Российской Федерации совершили рейд к месту жительства указанных студентов рано утром, пока они спали, жестоко избили их и доставили в следственный изолятор, - сказано в сообщении МВД Таджикистана.

Пока по этому факту идет расследование правоохранительными органами России.

Напомним, ранее в администрации самого вуза заявили, что информация об избиении студентов является недостоверной.

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