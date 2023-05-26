Колония грозит жителю Магаданской области за нападение с ножом на знакомую Фото: прокуратура Магаданской области

В Магаданской области приговор суда ждет житель поселка Усть-Омчуг. Он обвиняется в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью.

В марте мужчина пришел в гости к приятельнице. Пара выпивала. В какой-то момент к ним заглянула еще одна женщина, с которой сельчанин поругался. В чем причина конфликта – неизвестно.

- В ходе ссоры злоумышленник угрожал ей убийством и напал с ножом, причинив потерпевшей телесные повреждения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Магаданской области завели уголовное дело из-за гибели вахтовика на трассе. Мужчина приехал на работу из Якутии, и в тот день ехал на капоте погрузчика, за рулем которого сидел молодой житель Новосибирской области. Он упал с автомобиля и угодил под его колеса.

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