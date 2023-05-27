Два ребенка за день пострадали в ДТП в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске 26 мая произошло сразу две аварии, в которых пострадали дети.

Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось на улице Автобусной. Столкнулись автомобиль и мотоцикл.

- В результате столкновения автомобиля и мототранспорта пострадал несовершеннолетний водитель мототранспорта 2006 года рождения. Госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Вторая авария произошла на улице Кола Бельды. Здесь автобус наехал на 14-летнего подростка. Его тоже пришлось доставить в больницу. Сейчас ребенка обследуют врачи.

Полицейские Хабаровска выясняют все подробности аварий. Родителей они попросили чаще разговаривать с детьми и не позволять им садиться за руль мотоцикла без прав.

Напомним, в Магаданской области завели уголовное дело после смертельной аварии с погрузчиком. В ней погиб 41-летний вахтовик из Якутии.

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