Большую змею под капотом своего автомобиля обнаружила девушка в Биробиджане

Большую змею под капотом обнаружила девушка в Биробиджане Фото: скриншот

Жительница Биробиджана планировала отправиться в поездку, но ей помешала змея. Пресмыкающееся залезло под капот автомобиля, и хозяйка об этом даже не догадывалась. О неожиданном госте ей сообщили очевидцы.

Девушка вызвала спасателей. Те стали действовать быстро: разогнали зевак, поймали змею за хвост и посадили в мешок. Работать пришлось палкой и очень аккуратно: чтобы не навредить ни чужому имуществу, ни живому существу.

- Змею выпустили в лесу. Ею оказался амурский полоз - крупнейшая и одна из красивейших змей Дальнего Востока, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Сотрудникам МЧС часто приходится спасать жизни не только людей, но и животных. Часто они достают котиков, забравшихся на высокие деревья, а недавно вытащили из решетки ондатру. Она застряла в ней, когда плыла по Невскому заливу в Биробиджане.

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