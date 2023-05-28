Следственный комитет проверит случай падения мотодельтаплана в Хабаровском крае, в котором умер пилот

Параплан рухнул на землю при взлете Фото: Восточное МСУТ СК РФ

Следком начал проверку обстоятельств крушения мотодельтаплана в Комсомольске-на-Амуре. Происшествие случилось 27 мая около семи вечера. В результате падения дельтаплана скончался пилот. Он умер на месте до прибытия спасателей.

- Проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, повлекшим по неосторожности смерть человека, - рассказали в Восточном МСУТ СКР.

По предварительной информации, параплан был самодельным. Мужчина запустил аппарат, но не справился с управлением. Он обрушился на землю. От сильного падения пилот сразу же погиб. Все произошло на окраине города в открытой местности. Сообщений об очевидцах не поступало. Также неизвестно, кто вызвал на место скорую помощь.

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