Рации для мобилизованных на пожертвования купили в ЕАО
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Биробиджане состоялся фестиваль спортивных единоборств. Мероприятие было благотворительным, и посвятили его участникам спецоперации. Как оказалось позже, прошел он не зря.
На соревнованиях удалось собрать 210 тысяч рублей. Деньги пожертвовали сами спортсмены, спортивные федерации, родные и близкие солдат и остальные зрители.
На эти деньги удалось купить четыре радиостанции Hytera. Их уже передали военным, и они передали землякам слова благодарности.
Фестиваль проходил четыре дня. Спортсмены продемонстрировали четыре показательных выступления и 250 схваток. В них приняли участие пять федераций и 300 человек.
Ранее в селе под Хабаровском открыли памятник морякам-пограничникам. Торжественную церемонию приурочили к профессиональному празднику военных. В Казакевичево в честь этого события собрались ветераны, представители профессии и депутаты Законодательной думы региона.
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