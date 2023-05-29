Рации для мобилизованных на пожертвования купили в ЕАО Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Биробиджане состоялся фестиваль спортивных единоборств. Мероприятие было благотворительным, и посвятили его участникам спецоперации. Как оказалось позже, прошел он не зря.

На соревнованиях удалось собрать 210 тысяч рублей. Деньги пожертвовали сами спортсмены, спортивные федерации, родные и близкие солдат и остальные зрители.

На эти деньги удалось купить четыре радиостанции Hytera. Их уже передали военным, и они передали землякам слова благодарности.

Фестиваль проходил четыре дня. Спортсмены продемонстрировали четыре показательных выступления и 250 схваток. В них приняли участие пять федераций и 300 человек.

Ранее в селе под Хабаровском открыли памятник морякам-пограничникам. Торжественную церемонию приурочили к профессиональному празднику военных. В Казакевичево в честь этого события собрались ветераны, представители профессии и депутаты Законодательной думы региона.

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