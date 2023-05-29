Из-за сгоревшего ужина чуть не погибли мужчина и женщина-инвалид в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане вечером 29 мая произошел пожар. По улице Миллера, 9 горела квартира. Чудом обошлось без погибших и пострадавших. Спасатели вовремя вытащили оттуда мужчину и женщину.

Бойцы МЧС попали в дымящуюся квартиру по автолестнице через окно.

- Мужчина спал, его разбудили и вывели, надев кислородную маску. Женщина-инвалид была найдена около двери, она пыталась спастись из задымленного жилья, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Там же назвали причину пожара. На плите спасатели обнаружили горящую еду. Вовремя не отключенный бытовой прибор чуть не стоил жизни двоих людей.

На минувших выходных в Магаданской области произошел страшный пожар. В нем погибла целая семья: мама и двое ее детей. После этого случая следователи завели уголовное дело.

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