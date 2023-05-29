Малыши погибли в один день с мамой: на Колыме завели уголовное дело об убийстве после страшного пожара

Семья скончалась в машине, не доехав до больницы Фото: СУ СК России по Магаданской области

На Колыме продолжается расследование пожара, который унес жизни троих человек. Напомним, что огонь уничтожил одну из квартир в Сусумане. Во время тушения возгорания были найдены мать и двое детей без сознания.

ПОГИБЛИ В ОДИН МОМЕНТ

Жители дома по улице Ленина 27 мая почувствовали резкий запах дыма и позвонили в службу спасения. Через две минуты пожарные уже разворачивали автолестницу, чтобы проникнуть в горящую квартиру на втором этаже. Дверь была заперта, и подобраться к очагу пожара было проще и быстрее через окно.

Следователи рассматривают все версии случившегося Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Внутри стоял густой черный дым, сквозь который пожарные рассмотрели троих человек. Они лежали без движения и не подавали видимых признаков жизни. Пострадавших вынесли на улицу и передали фельдшерам скорой помощи. Семья скончалась в машине, не доехав до больницы. Это были 46-летняя женщина и двое шестилетних детей.

Пожар в квартире потушили за 40 минут. Судя по кадрам с места ЧП, практически все сгорело дотла. Огнем уничтожены вещи, мебель, игрушки, техника. На стенах - толстый слой копоти и гари.

Как именно погибли мать с малышами и причины пожара сейчас устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

ОФИЦИАЛЬНО

Как именно погибли мать с малышами и причины пожара сейчас устанавливаются. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Следователи рассматривают все версии случившегося: детская шалость, несчастный случай, поджог и так далее.

В СКР «КП» - Хабаровск» пояснили, что пока у правоохранительных органов нет доказательств того, что квартиру подожгли умышленно. Уголовное дело об убийстве в таких случаях - обычная практика. Это, в частности, позволяет следствию проводить более широкий комплекс экспертиз.

Огнем уничтожены вещи, мебель игрушки, техника Фото: СУ СК России по Магаданской области

- В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, для установления причин смерти малолетних и их матери назначены судебно-медицинские экспертизы. В целях установления очага и причин возгорания назначены пожарно-техническая и физико-химическая судебные экспертизы, следствием проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Лилия Полищук, врио официального представителя СУ СКР по Магаданской области.

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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

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