Подделку сливочного масла обнаружили в Хабаровском крае
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Краевое предприятие обратилось в лабораторию Россельхознадзора для проверки сливочного масла, привезенного из Омской области. Результаты исследования нужны были, чтобы задекларировать продукт.
- Пробы масла дали положительный результат по двум показателям: массовой доле влаги и жира. Результаты исследования переданы заказчику, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
По стандарту, доля влаги в масле не должна превышать 25 процентов. В образце этот показатель составил 27,3 процента. Доля жира должна быть 72,5 процента, а по факту - 69,7 процента. Это указывает на то, что в составе масла есть растительные компоненты.
Ранее сотрудники Россельхознадзора обнаружили еще одну партию поддельной продукции. Сливочное масло из Московской области также не прошло проверку качества.
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