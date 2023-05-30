Прокуратура подключилась к проверке информации о женщине, которую подростки закидали камнями в Хабаровске

Местная жительница 29 мая вышла на улицу и сделала подросткам замечание Фото: Скриншот с видео

Конфликт женщины и подростков в Хабаровске будут разбирать правоохранительные органы. Напомним, что, предварительно, молодежь громко отдыхала во дворе одного из домов. Местная жительница сделала подросткам замечания, те, по некоторым данным, начали вести себя агрессивно.

Во всяком случае, так говорят местные жители и соцсети. Жильцы дома №30 А по улице Калараша рассказали, что толпа подростков каждый вечер мешает им отдыхать. Компания включает музыку на портативной колонке, кричит и ругается матом.

Местная жительница 29 мая вышла на улицу и сделала подросткам замечание. Предварительно, молодежь начала кидаться в женщину камнями и распылила в нее перцовый баллончик. По другой версии, местная жительница сама спровоцировала конфликт - она начала ругаться и гоняться за ними с палкой.

Причины инцидента выясняет полиция. Ведомство проводит процессуальную проверку. Также к истории подключилась прокуратура Хабаровского края.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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