Закидали камнями и оставили ожоги: толпа подростков напала на жительницу Хабаровска из-за замечания

Жители дома №30а по улице Калараша каждый вечер вместо отдыха вынуждены слушать крики и громкую музыку Фото: Скриншот с видео

Жители дома №30а по улице Калараша каждый вечер вместо отдыха вынуждены слушать крики и громкую музыку. Компания подростков устраивает беспредел во дворе и не терпит никаких замечаний. Одна из местных жительниц настолько устала от тусовок, что решила утихомирить молодежь. В ответ в нее полетели маты и камни.

- Они тусуются у нас во дворе, вечером устраивают трэш: орут, матерятся, разносят детскую площадку. У одного из них есть колонка, на которой громко врубают музыку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана, жительница дома.

Подростки пришли в очередной раз пришли во двор 29 мая около 20:00. Компания снова включила свою колонку и громко разговаривала прямо под окнами. Невыносимый шум с улицы заставил одну из жительниц выйти и сделать подросткам замечание.

Вместо того, чтобы уйти, компания начала грубить. Затем, по словам местных, несколько парней стали кидать в женщину камни и брызнули в нее из перцового баллончика. Пострадавшая пыталась отбиваться, этот момент попал на видео. Несколько камней отлетели в машины.

- Прилетело в порог машины. Особо повреждений нет, но мало приятного открыть дверь, а в тебя камень летит. Они сначала все «сперли» на одного парня, муж пошел к нему домой, а там бабушка, говорит: «Он не виноват, его всегда другие подставляют». Ну, классика, - поделилась Оксана.

У пострадавшей женщины, по данным соцсетей, разбита нога. Также она, предварительно, получила ожоги лица и шеи. Фото женщины с телесными повреждениями распространяются по сети, их подлинность официально не подтверждена. Пострадавшая обратилась в полицию.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

По некоторым данным, женщина первая затеяла конфликт с подростками. Предварительно, у одного из парней разбит телефон. Кто прав, кто виноват в этой ситуации - разберутся правоохранительные органы.

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