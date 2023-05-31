Алкоголь перестанут продавать в Хабаровске 1 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 июня празднуют День защиты детей. По региональному закону «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае» продажа алкоголя в этот праздник запрещена. За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 50 тысяч рублей.

Закон не распространяется на заведения общепита, которые располагаются вне жилых кварталов, а их площадь помещений превышает 36 квадратных метров.

Напомним, ограничения на продажу спиртного также действуют в Хабаровском крае в День молодежи, который отмечают в последнюю субботу июня и 1 сентября, в День знаний. Если 1 сентября выпадает на воскресенье, то действие запрета распространяется на 2 сентября.

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