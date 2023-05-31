Полумарафон России «ЗаБег.РФ» пройдет в Хабаровске 4 июня Фото: Антон Шевченко

4 июня в Хабаровске состоится полумарафон России с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Спортсмены пробегут по центру города. Поэтому с 13:30 до 19:00 в краевой столице будет действовать ограничение движения для транспорта от Дикопольцева до Музея археологии и вокруг Комсомольской площади.

- Маршрут забега пролегает через наши знаковые достопримечательности вдоль Муравьева-Амурского. Это уникальная возможность полюбоваться свободной от машин исторической улицей и активно провести выходной. Кроме того, подготовлена развлекательная программа: концерт, детские активности, массовые разминки, фотозоны, интерактивные площадки для участников и болельщиков, - сказала Анастасия Брага, организатор полумарафона «ЗаБег.РФ» в Хабаровске.

4 июня в 12:00 на старт выйдут больше 850 человек на четырех дистанциях, самая длинная - 21,1 километра. Участвовать в забеге могут все желающие старше шести лет. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте забег.рф. Всем участникам выдадут брендовые футболки и медаль на финише.

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