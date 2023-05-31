Юрий Трутнев поздравил хабаровчан с Днем рождения города Фото: КРДВ

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей Хабаровска с днем основания города. 31 мая краевая столица празднует свое 165-летие.

- Хабаровск - один из первых форпостов России на Дальнем Востоке. Сегодня видно, как город меняется, совершенствуется инфраструктура, строятся социальные объекты. Активно развиваются промышленность, наука, культура. Все это - результат труда тысяч хабаровчан, энергичных, амбициозных, любящих родной город. Впереди еще много планов и нерешенных задач. Уверен, вместе мы справимся! Поздравляю со 165-летием со дня основания Хабаровска! Желаю городу процветания, а жителям - успехов во благо Хабаровска и России! - сказал Юрий Трутнев.

Также хабаровчан поздравили мэр города Сергей Кравчук и губернатор края Михаил Дегтярев.

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