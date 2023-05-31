Ремонт улицы Войсковой проходит в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Улицу Войсковую ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В связи с этим проезд по ней может быть временно затруднен. Дорожники уже уложили новый асфальт и установили бордюры. Сейчас ведутся финишные работы на объекте.

- Ремонт ведется на участке протяженностью 330 метров. Стоимость контракта – более девяти миллионов рублей. Мы следим за качеством производимых работ на всех участках. По гарантии асфальт должен продержаться в хорошем состоянии четыре года, а бордюры – пять лет. Это мы также будем контролировать, - сказал Дмитрий Чеверда, глава отдела управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Сдать дорогу на Войсковой от Ворошилова до Активистов должны до 15 июня. Учитывая степень готовности работ, это может случиться раньше.

Сейчас в Хабаровске по программе «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 24 участка. Полный список улиц, которые могут быть перекрыты за-за работ, можно посмотреть по ссылке.

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