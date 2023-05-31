Оркестр Росгвардии выступил для детей в Хабаровске

Оркестр Росгвардии выступил для детей Хабаровска Фото: Росгвардия

Военные Росгвардии выступили для воспитанников одного из детских домов Хабаровска. Оркестр показал свою программу в рамках акции «Дорогою добра». Руководил им дирижер лейтенант Дмитрий Прасол.

- Очень понравилось выступление военного оркестра Росгвардии. Для наших малышей и всего педагогического коллектива подобная встреча проходит впервые. Дети и педагоги просто в восторге, - сказала Елена Малашко, заведующая детским садом.

Для детей военные исполнили популярные мелодии и спели песни из известных мультфильмов. Также они показали малышам инструменты и разрешили их потрогать. Ребятам игра оркестра очень понравилась, они слушали ее с восторгом.

Между тем праздновать День защиты детей в Хабаровске будут целых три дня. Посмотреть программу мероприятий можно по ссылке.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.