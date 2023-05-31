Оркестр Росгвардии выступил для детей в Хабаровске

Оркестр Росгвардии выступил для детей Хабаровска Фото: Росгвардия
Военные Росгвардии выступили для воспитанников одного из детских домов Хабаровска. Оркестр показал свою программу в рамках акции «Дорогою добра». Руководил им дирижер лейтенант Дмитрий Прасол.
- Очень понравилось выступление военного оркестра Росгвардии. Для наших малышей и всего педагогического коллектива подобная встреча проходит впервые. Дети и педагоги просто в восторге, - сказала Елена Малашко, заведующая детским садом.
Для детей военные исполнили популярные мелодии и спели песни из известных мультфильмов. Также они показали малышам инструменты и разрешили их потрогать. Ребятам игра оркестра очень понравилась, они слушали ее с восторгом.
Между тем праздновать День защиты детей в Хабаровске будут целых три дня. Посмотреть программу мероприятий можно по ссылке.
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