1 июня в Хабаровске будут праздновать День защиты детей Фото: Мария АНАНОВА

1 июня 2023 года Хабаровск вместе с другими городами России будет отмечать День защиты детей. Мероприятия, приуроченные к международному празднику, пройдут не только в четверг. Для юных жителей города подготовили обширную развлекательную программу. Рассказываем, куда сходить с детьми в Хабаровске 1-3 июня.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ В ХАБАРОВСКЕ

1 июня на площадке Дальневосточной государственной научной библиотеки пройдет сразу три мероприятия для детей:

- праздничная программа «Дети - будущее России» (в здании библиотеки на Муравьева-Амурского, 1/72);

- уличная акция «Счастливое детство» в парке Муравьева-Амурского;

- экскурсия в Региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в здании на Истомина, 57.

Представление для ребят подготовили в Краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина. Участие в нем примет хабаровская писательница Елена Неменко. Детям покажут спектакль «В сказочной стране», который понравится даже совсем маленьким зрителям.

Для юных ценителей музыки в Хабаровской краевой филармонии состоится премьера оперы-сказки «Иванушка-дурачок». А в Хабаровском ТЮЗе покажут постановку спектакля «Добрый доктор Айболит».

Проявить таланты и посоревноваться за первое место в конкурсе рисунков предлагают подрастающим художникам краевой столицы. Дальневосточный художественный музей ждет гостей на экскурсии «Детские образы в изобразительном искусстве» 1 июня в Хабаровске. А в Дворце дружбы «Русь» откроется выставка детского изобразительного искусства. Там же для гостей пройдет концерт образцового ансамбля танца «Экспромт».

На малой сцене Краевого театра драмы устроят представление живой музыки BabyLab. Это отличная возможность привить чувство прекрасного малышам от шести месяцев до трех лет.

Представление живой музыки BabyLab Фото: Краевой театр драмы

Побывать на настоящей вечеринке и освежиться мороженым предлагают детям в ТЦ «Броско Молл». С 18:00 в комплексе будут работать аниматоры, которые займут виновников торжества, а их родители смогут прогуляться по торговому центру.

МЕРОПРИЯТИЯ 2 ИЮНЯ В ХАБАРОВСКЕ

День защиты детей в Хабаровске продолжат праздновать 2 июня. В пятницу Краевой театр драмы покажет мюзикл «Волшебное Огниво». А в Театре кукол состоится выездной спектакль «Еще раз о красной шапочке».

В зоосаде «Приамурский» пройдет экскурсия, посвященная животным дальневосточной тайги. Гостям расскажут о ее обитателях и познакомят с представителями фауны, обитающими в зоосаде.

СОБЫТИЯ В ХАБАРОВСКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 ИЮНЯ

3 июня в Хабаровске состоится несколько событий, которые можно посетить с детьми:

- постановка «Бобрик» в Театре кукол;

- акция и флешмоб «Дети планеты о защите животных на свете!» в зоосаде имени В. П. Сысоева;

- музыкальная программа «Чтобы лето улыбалось!» в парке имени Муравьева-Амурского;

- концерт «Флейтовые истории» в Дальневосточном художественном музее;

- музыкальный вечер «Виниловые сказки» в музее «Мир говорящих машин».

День защиты детей в Хабаровске в 2023 году будет наполнен яркими событиями, посвященными юным жителям. Это отличная возможность провести время с семьей и устроить культурный отдых для ребят.

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