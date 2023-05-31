Ярмарка выходного дня заработает 3 июня в Магадане Фото: администрация Магадана

В предстоящую субботу, 3 июня, в Магадане откроет свои двери ярмарка выходного дня. Приобрести свежую продукцию жители города смогут на Магаданской площади.

- В первую субботу июня на Магаданской площади областного центра развернется ярмарка выходного дня. С 10: 00 до 16: 00 горожане смогут купить свежую продукцию от местных производителей, - рассказали в администрации Магадана.

Ярмарки будут работать 3, 10, 17, 24 июня. Дальше – каждую субботу до 30 сентября.

Купить местную продукцию можно не только по субботам. Кроме того, торговые ряды работают каждый день на открытой площадке рядом со зданием торгового назначения «Рынок Центральный». Он располагается по улице Дзержинского, 19 в областной столице и открыт с 10 до 19 часов.

Ранее в Хабаровске на ярмарке выходного дня прошел «День рассады».

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