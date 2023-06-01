Обожгло лицо и руки: магаданец пострадал во время ремонта машины

Мужчина получил ожоги из-за возгорания топлива в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Вечером 31 мая спасатели получили сообщение о пожаре в поселке Сокол. Возгорание произошло в одном из боксов в гаражном кооперативе. Пожарным понадобилось чуть больше 10 минут, чтобы потушить огонь.

На месте ЧП находился мужчина, которому принадлежит гараж. В момент возгорания он чинил свою машину. Во время работ горючее из топливного бака «Тойоты» попало на лампу накаливания. Огонь вспыхнул в одну секунду.

При пожаре владелец иномарки получил ожоги лица и рук. Его доставили в больницу.

В тот же день произошло еще одно ЧП с огнем. Две девочки-второклассницы устроили большой пожар в поселке Усть-Омчуг. Теперь за баловство детей придется отвечать их родителям.

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