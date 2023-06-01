Вакцину от кори привезли в Хабаровский край Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровский край поставили больше 15 тысяч доз вакцины от кори. Ранее в регион привезли больше полутора тысяч доз препарата, для экстренной вакцинации закупили 3,8 тысячи доз.

Сейчас препарат есть в каждом медучреждении края.

- С начала апреля в Хабаровском крае, как и в других регионах России, началась кампания по «подчищающей» вакцинации против кори. Она продлится до конца года и направлена на группы риска, в частности иностранных граждан. Именно среди такого контингента наиболее вероятно возникновение вспышки заболеваемости корью, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В Хабаровском крае вакцинации подлежат около пяти тысяч человек. Сделать укол можно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, жители Хабаровского края могут получить несколько услуг сразу в одном окне.

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