Парковку машин запретят в центре Хабаровска 3-4 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 июня в Хабаровске состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», маршрут которого будет пролегать через центральные улицы города. В связи с этим 3 июня с 22:00 и в течение всего воскресенья до 22:00 водителям запретят парковаться в спецкарманах на улицах:

- Шевченко в районе Комсомольской площади;

- Тургенева в районе Комсомольской площади;

- Пушкина в районе площади имени Ленина.

Кроме того, 4 июня с 6:00 до 19:30 нельзя будет оставлять машины вдоль улиц:

- Пушкина - от Ким Ю Чена до Уссурийского бульвара;

- Шевченко - от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко;

- Тургенева - от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко;

- Муравьева-Амурского - от Шевченко до Тургенева;

- переулка Дьяченко - от Тургенева до Шевченко.

Не исключено, что припаркованные в неположенном месте машины будут эвакуировать.

Напомним, что из-за проведения марафона 4 июня в Хабаровске изменится схема движения общественного транспорта.

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