Полумарафон «Забег.РФ» прошел в Хабаровске Фото: @nikitinkhv Фото: Социальные сети

4 июня в Хабаровске состоялся полумарафон «Забег.РФ». Участники преодолевали четыре дистанции разной протяженности. Самые выносливые смогли пробежать 21,1 километра. Среди участников были как совсем юные бегуны, так и люди постарше. Пришли даже ветераны. Все участники получили брендовые футболки и медали.

- Всего в 2023 году участие в полумарафоне приняли 967 человек, - сказал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Маршрут забега пролегал через знаковые достопримечательности Хабаровска вдоль улицы Муравьева-Амурского. На время мероприятия в городе были перекрыты дороги, а в центре запрещена стоянка машин.

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