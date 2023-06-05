Жители Хабаровского края чаще разводились в мае
Фото: Иван МАКЕЕВ
ЗАГС Верхнебуреинского района представил статистику работы за май. Выяснилось, что жители трех населенных пунктов - Чегдомына, Нового Ургала и Этыркэна - за этот месяц разводились чаще, чем женились.
Так, в районе зарегистрировано 12 разводов, что в три раза больше, чем браков. За май пары сыграли всего четыре свадьбы.
Родились 14 детей, причем мальчиков больше: их на свет появилось восемь, а девочек - шесть.
- Редкие имена среди мальчиков: Савелий, Мирон, Матвей, Ринат; серди девочек - Адель, Злата. Четыре первенца, в восьми семьях родился второй малыш, третий - в двух, - рассказали в администрации района.
Также в ЗАГСе за май составили 22 акта о смерти.
Не всегда романтическое знакомство заканчивается долгими отношениями. Порой люди сталкиваются с предательством и обманом. Как, например, житель Хабаровска. Он познакомился в интернете с француженкой, а за ее аватаркой прятались мошенники.
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