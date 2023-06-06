Лапку уже не спасти: кошка Мася пережила жуткие издевательства живодеров в Хабаровске

Прокуратура начала проверку после издевательства детьми над кошкой в Хабаровске Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Годовалая Мася пережила страшные муки, после которых ей предстоит долгая реабилитация. О том, что случилось, рассказала хозяйка питомца Наталья. По ее словам, 31 мая во дворе кошку поймала группа детей. Они унесли ее на заброшенную территорию, где жгли, били и издевались над беспомощной Масей. Как ей удалось спастись, неизвестно. Малышка смогла добраться домой без живого места на теле.

У кошки обожжена мордочка, лапы, полностью сожжено одно ухо. Ей перебили переднюю лапку, поэтому ее придется ампутировать. Глаза тоже пострадали от огня. Пока неясно, вернется ли к ней зрение. Наталья с детьми и мужем ждут, когда Масю можно будет забрать домой из клиники. А пока хозяйка занимается поиском очевидцев, которые помогут найти причастных к издевательствам над ее любимицей. К делу подключилась прокуратура.

- Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска контролирует ход проверки правоохранительными органами в связи с размещенной в интернете информацией о жестоком обращении несовершеннолетних с домашним животным. Виновные пока не установлены, расследование ведется, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.