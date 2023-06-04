Выжигали глаза и смеялись: в зверских издевательствах над кошкой подозревают детей в Хабаровске

Годовалую кошку Масю замучали живодеры Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

История, от которой на глаза наворачиваются слезы, произошла в Хабаровске. Группа детей с особой жестокостью издевалась над кошкой, за жизнь которой теперь борются ветеринары. Животному предстоит ампутация лапы и долгое восстановление. Хозяйка в шоке от того, что стало с ее любимицей. Она надеется, что полиция найдет и накажет маленьких живодеров.

Измученную Масю нашла ее владелица Наталья возле своего частного дома 1 июня. Кошка-красавица была не похожа сама на себя. Поначалу Наталья подумала, что питомца задрали собаки, но подойдя ближе – ужаснулась. Черная, с опаленными носом, усами, ухом и с перебитой лапкой кошка пришла к людям за помощью. Она еле двигалась. Вместо рыжей шерсти все ее тело было покрыто чем-то черным, похожим на плавленый пластик.

- Все произошло 31 мая около шести вечера возле Алексеевской, 38 А. Тут рядом есть японское кладбище, заброшенный клочок земли, заросший высокой травой. Еще в среду я слышала с той стороны громкий смех детей и видела черный дым. Позже, когда мы искали место, где все произошло, увидели там следы костра, - вспоминает Наталья. – Рядом лежал рюкзак и опаленная черная кофта. Видимо, в портфеле кошку несли к этому месту, потому что внутри была ее шерсть. А синтетическую кофту жгли, она плавилась и капала на шерсть. Подозреваю, что лапу кошке раздробили камнем, который лежал в костре. Похоже, что им ударили по ней и придавили, чтобы животное не могло выбраться. Она так и каталась в огне, не имея возможности сбежать от живодеров.

У кошки сожжены глаза, нос и ухо Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Наталья сразу отвезла Масю в ветеринарную клинику. Там ее осмотрели и укололи транквилизатор, чтобы избавить от боли. У кошки было до основания спалено ухо, глаза, нос, рот и хвост, обожжено почти все тело. Перебитая лапа не двигалась. Врачи забрали животное в стационар.

Мася долго не могла кушать из-за ожогов рта Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- В клинике мы отдали 20 тысяч рублей только на первом этапе. Это очень дорого. Волонтеры помогли нам перевести животное в другую лечебницу, где цены ниже. Но все равно лечение предстоит дорогое и долгое. В понедельник выйдет хирург и будет принимать решение об ампутации лапки. На ней уже есть следы некроза. Но есть и улучшения. Белая пелена на глазах понемногу исчезает. Есть надежда, что зрение восстановится, хоть и не полностью. Потихоньку возвращается аппетит, - делится Наталья.

Перебитую лапу собираются ампутировать Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Хозяйка Маси хочет добиться наказания для тех, кто сотворил весь ужас с ее любимицей. Она написала заявление в полицию и ждет, когда живодеров найдут. Сама хабаровчанка считает, что участников издевательства было пятеро. Все они – дети 8-10 лет. Пока доказательств нет, но полиция уже проверяет эту информацию.

Наталья просит родителей обратить внимание на поведение своих детей, проверить их телефоны. Возможно, кто-то снял происходящее на видео или упомянул об этом в группах соцсетей или личных чатах. Женщина опасается, что вслед за животными дети могут навредить другим ребятам. Она готова идти до конца, чтобы добиться справедливости. Хабаровчанка просит о помощи в поисках виновников. Телефон для связи с Натальей: +7 (914) 778-08-85.

- Может компанию кто-то случайно снял на видеорегистратор или камеру наблюдения. Может кто-то видел или знает, что происходило 31 мая. Будем рады любой информации.

А пока Наталья вместе с мужем и тремя детьми ждут возвращения Маси домой. Женщина знает, что будет сложно, но их семья готова к трудностям и не собирается бросать любимицу.

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