Алина Орлова и Алена Савченко издевались над беззащитными животными, снимали на камеру Фото: Борис КОКУРИН

«Мы так давно не убивали… Меня это уже выводит. Нужно вспороть кому-нибудь кишки. Собачку возьмем?» - это строки из переписки двух девушек из Хабаровска, которые «прославились» своими зверствами на весь мир. Алина Орлова и Алена Савченко издевались над беззащитными животными, снимали на камеру и делали на фоне убитых щенков селфи.

Алена Савченко (слева) и Алина Орлова (справа) Фото: Социальные сети

Слитая переписка девушек Фото: Социальные сети

ХАБАРОВСКИЕ ЖИВОДЕРКИ

Жуткие кадры облетели сеть в октябре 2016 года. На них невозможно было смотреть без содрогания. Повешенные и распнутые собачки, вспоротая беременная кошка, внутренние органы в окровавленных руках. Садистки забивали животных камнями и молотком, выкалывали им глаза, расстреливали из пневматического пистолета и еще много всего. Все это они делали в заброшенном недострое на улице Юнгов.

Жуткие кадры облетели сеть в октябре 2016 года Фото: Социальные сети

Кошек и собак девушки находили по объявлениям: «Отдам в добрые руки». В основном брали щенков - они беззащитны и не могут причинить серьезного вреда. Алина и Алена прикидывались ответственными и хорошими, расспрашивали, как ухаживать за питомцем. И даже фотографии довольных собачек отправляли, естественно, не уточняя, что животное уже убито.

Кошек и собак девушки находили по объявлениям: «Отдам в добрые руки» Фото: Социальные сети

- Мне позвонила девушка, сказала, что ей нужен щенок для своей бабушки в частный дом, - рассказывала одна из хабаровчанок, разместившая объявление. - На встречу она приехала вместе с подругой. Сказала, что хочет щенка-мальчика, мол, чтобы не было проблем со стерилизацией. Легенда у нее была хорошая, все продумала. Некоторое время я еще вела с ней переписку, она говорила, что щенок освоился, затем пропала. А потом я увидела фотографии своего погибшего щенка в интернете. При общении она вызвала у меня только доверие и симпатию.

Шокирующий контент хабаровчанки хранили в закрытых альбомах соцсетей Фото: Социальные сети

СЛИВ

Шокирующий контент хабаровчанки хранили в закрытых альбомах соцсетей и в личных переписках. Как этот ужас просочился в сеть - доподлинно неизвестно. Бытует версия, что якобы один из знакомых заказал взлом страниц девушек. Когда получил доступ, натурально ошалел от увиденного, все зафиксировал и опубликовал на имиджбордах. Зачем этому знакомому нужно было ломать аккаунты - неизвестно.

На фотографиях и видео лица мучительниц были скрыты. Но по татуировкам, одежде, обуви интернет-расследователи быстро вычислили виновниц. Жизнь Алины (тогда ей было 17 лет) и Алены (на тот момент 16-летняя) была буквально вывернута наизнанку. Первая росла с лишенной родительских прав матерью и бабушкой, которым было не до воспитания девушки. Вторая оказалась из полной семьи с папой-полковником.

По татуировкам, одежде, обуви интернет-расследователи быстро вычислили виновниц Фото: Социальные сети

Хабаровчанки стали объектами травли и даже обращались за защитой в правоохранительные органы. Алена в страхе линчевания пыталась бежать в Санкт-Петербург, но ее задержали в новосибирском Толмачево и вернули в Хабаровск. Параллельно закрутилась следственная машина.

ЖЕРТВЫ ХАБАРОВСКИХ ЖИВОДЕРОК

Следствие насчитало 15 замученных животных. Подозреваемой стала Алена, Алина же проходила в качестве свидетелей. Позже и она перекочевала в фигурантки. Уголовное дело сперва было заведено по статье «Жестокое обращение с животными», но по ходу расследования появились новые: экстремизм, разбой и оскорбление чувств верующих за танцы у церкви.

Садистки забивали животных камнями и молотком Фото: Социальные сети

Пока девушки знакомились с материалами дела в СИЗО, к ним присоединился третий фигурант - Виктор Смышляев. Парень, по версии следствия, помогал Алене монтировать ролик издевательств над мужчиной. С жертвой Савченко познакомилась в интернете, договорилась о встрече и избила его, сняв все это на камеру. Видео попало к нему на работу.

Пока шло следствие, общественность не утихала. Люди переживали, что девушки отделаются штрафами или условными сроками из-за несовершенства законодательства об обращении с животными. Неравнодушные выходили на митинги по всей стране с лозунгом: «Живодерок в тюрьму», подписывали петиции.

Неравнодушные выходили на митинги по всей стране с лозунгом: «Живодерок в тюрьму» Фото: Марина БУНАКОВА

СУД НАД ХАБАРОВСКИМИ ЖИВОДЕРКАМИ

К процессу было приковано пристальное внимание общественности и СМИ. Заседания проходили в закрытом режиме, и только на оглашение приговора удалось попасть представителям прессы. Алина при виде камер пыталась закрываться, Алена же с гордо поднятой головой и ухмылкой «дефелировала» в наручниках по коридорам суда.

К процессу было приковано пристальное внимание общественности и СМИ Фото: Социальные сети

Девушек и их сообщника в 2017 году признали виновными и назначили им реальные сроки заключения. Правда, не за жестокое обращение с животными - решающими статьями стали разбой и преступление экстремистской направленности.

Алину Орлову осудили на 3 года и 10 дней колонии общего режима. Алену Савченко приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Виктора Смышляева отправили в колонию на 3 года. Суд взыскал с Савченко и Орловой по 10 тысяч рублей в пользу пострадавшей по делу о жестоком обращении с животными.

Девушек и их сообщника в 2017 году признали виновными Фото: Борис КОКУРИН

Позе из-за истечения срока давности по некоторым эпизодам суд немного смягчил приговор. Савченко сократили срок на три месяца, Орловой - на 10 дней.

ХАБАРОВСКИЕ ЖИВОДЕРКИ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В колонии хабаровские живодерки провели недолго - им зачли сроки пребывания в СИЗО. Савченко даже вышла замуж за своего поклонника из Екатеринбурга, чем поделилась в соцсетях. Парень написал ей 27 любовных писем. Алена сменила фамилию на Нечаеву.

Савченко даже вышла замуж за своего поклонника Фото: Социальные сети

Орлова вышла на свободу в 2019 году. По сведениям активистов, она вернулась в родительский дом и нашла себя в бьюти-сфере. Она занялась то ли маникюром, то ли пошла в парикмахеры. Позже появились данные, что девушка перебралась в Сочи. Савченко-Нечаева освободилась в 2020-м. По некоторым данным, с мужем она не общается и переехала в Калининград.

- Сейчас она полностью изменила имидж и занимается тем, что выставляет в соцсетях и продает свои откровенные фото. Ее почти не узнать. Пытается, конечно, откреститься от прошлого, но ей постоянно об этом напоминают. Говорит, что все это слухи и распространили их боты и человек, которому она задолжала крупную сумму и не вернула, - рассказал «КП» - Хабаровск» бывший приятель Алены.

Однако эти данные пока не подтверждены. В соцсетях девушки сидят не под своими именами и пытаются шифроваться, постоянно удаляя и закрывая личные странички.

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