16 тонн бивней мамонта вывезли контрабандой из Хабаровска в Китай и Нидерланды

Для экспорта такого материала необходимо заключение российского Минкультуры
Фото: Хабаровская таможня
Таможенники раскрыли контрабанду бивней мамонта. Двое жителей Хабаровска и Уссурийска вывезли из страны 16 тонн костей древнего животного обманным путем. Заведено уголовное дело.
Окаменелости мужчины закупали в Якутии, зная, что бивни - культурная ценность. Для экспорта такого материала необходимо заключение российского Минкультуры. Чтобы получить разрешение, подозреваемые предоставили в ведомство ложные сведения.
В документах мужчины указали, что древности были добыты на Чукотке. Минкультуры выдало разрешение на экспорт, и кости были вывезены в Китай и Нидерланды. Стоимость контрабанды составила 192,4 миллиона рублей.
На подозреваемых заведено уголовное дело о незаконном перемещении через госграницу РФ культурных ценностей в крупном размере по предварительному сговору. Материалы переданы в транспортную полицию.
- Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.
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16 тонн бивней мамонта: древностей на миллионы рублей вывезли из Хабаровска в Нидерланды и Китай
Двое мужчин вывезли из Хабаровска в КНР и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта на 192,4 миллиона рублей (подробнее)
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