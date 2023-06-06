16 тонн бивней мамонта: древностей на миллионы рублей вывезли из Хабаровска в Нидерланды и Китай

Бивни стоимостью 192,4 миллиона рублей в несколько этапов уехали в Нидерланды и Китай Фото: Хабаровская таможня

Ценный палеонтологический материал контрабандой вывезен из России. По подложным сведениям страну покинули 16 тонн бивней мамонта. Древние кости осели в разных уголках мира, подозреваемые задержаны.

Дорогие кости

Бивни мамонта просто так добывать не получится. Если вспахивать, например, огород и случайно наткнуться на доисторическую кость - вопросов нет, но для масштабных раскопок нужна лицензия. Двое дальневосточников (жители Хабаровска и Уссурийска) такой документ имели, но с правом добычи бивней на Чукотке.

В 2022 году мужчины решили закупать кости в Якутии - регионе, более богатом на бивни мамонтов, хотя по закону так делать нельзя. А кто разберет, где были добыты окаменелости? Бивни, они везде бивни. Мужчины купили 16 тонн останков и пошли декларировать в дальневосточное управление Минкультуры.

В подтверждение предоставили ту самую лицензию, заверили, что раскопали древние кости именно на Чукотке. Чиновники разрешили мужчинам экспортировать окаменелости и выдали нужные бумаги. Тщательно упакованные культурные ценности стоимостью 192,4 миллиона рублей в несколько этапов уехали в Нидерланды и Китай.

Официально

Оперативная работа таможни позволила раскрыть обман. Как - сотрудники не говорят, тайна. Мужчин задержали, уголовное дело заведено по статье «Контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору».

- Материалы дела переданы в следственный отдел Управления на транспорте МВД России по ДФО для дальнейшего расследования. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей, - сообщила «КП» - Хабаровск» Елена Попова, пресс-секретарь Хабаровской таможни.

Конечный получатель российских культурных ценностей пока не установлен.

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