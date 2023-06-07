Россельхознадзор проверит онигири и сэндвичи в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровский референтный центр Россельхознадзора проверит качество и безопасность фастфуда. В лабораторию поступило пять образцов продукции, среди которой онигири с рыбой, сэндвичи с лососем и курицей, салат «Мимоза».

- Пробы поступили от местного производителя фастфуда для сертификации продукции. Образцы будут проверены на содержание токсичных элементов, радионуклидов, нитрозаминов, пестицидов. Также будет установлено их соответствие нормам по микробиологическим показателям, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Напомним, ранее в Хабаровске был зафиксирован случай массового отравления людей продукцией компании ООО «Сиеста-фуд». 11 человек попали в больницу в тяжелом состоянии. Все они накануне ели продукцию местного производителя.

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