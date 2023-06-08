Свалку с останками птиц уничтожили в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске нашли свалку с останками птиц. Она располагалась рядом с птицеводческим заводом. Ликвидировать мусор заставил природоохранный прокурор.

- В нарушение порядка утилизации биологических отходов останки птиц надлежащим образом не были уничтожены. Зола, перо и фрагменты животных находились прямо на земле, на прилегающей к предприятию территории. Создавалась угроза окружающей среде и здоровью человека, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Гендиректору завода внесли представление. В итоге свалку убрали, а двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Против самой компании составили протокол за нарушение санитарных правил уничтожения биологических отходов. Ей назначили штраф в 250 тысяч рублей.

Между тем сквер на улице Аксенова в Хабаровске победил в голосовании на благоустройство общественных территорий в 2024 году.

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