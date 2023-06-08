Свалку с останками птиц уничтожили в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровске нашли свалку с останками птиц. Она располагалась рядом с птицеводческим заводом. Ликвидировать мусор заставил природоохранный прокурор.
- В нарушение порядка утилизации биологических отходов останки птиц надлежащим образом не были уничтожены. Зола, перо и фрагменты животных находились прямо на земле, на прилегающей к предприятию территории. Создавалась угроза окружающей среде и здоровью человека, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Гендиректору завода внесли представление. В итоге свалку убрали, а двоих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Против самой компании составили протокол за нарушение санитарных правил уничтожения биологических отходов. Ей назначили штраф в 250 тысяч рублей.
Между тем сквер на улице Аксенова в Хабаровске победил в голосовании на благоустройство общественных территорий в 2024 году.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru