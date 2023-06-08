Почти два гектара наркокустов уничтожили в ЕАО Фото: полиция ЕАО

В Еврейской автономной области прошла операция «Мак-2023». Во время нее полицейские искали и уничтожали незаконные растения и очаги их естественного произрастания.

В Биробиджанском районе патруль нашел целое поле с веселящими кустами.

- На место были направлены представители администрации района и сотрудники полиции. В результате совместными усилиями уничтожен очаг площадью 1,8 гектара дикорастущей конопли, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Ответственность за растения понесет владелец земли. Против него составят протокол за непринятие мер.

Ранее в Хабаровске прокуратура заставила уничтожить свалку с останками птиц. Ее обнаружили неподалеку от птицеводческого завода. Зола, перья и части животных лежали вперемешку и угрожали здоровью людей. Прокуратура провела проверку и вычислила виновных.

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