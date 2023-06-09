Больная туберкулезом женщина подвергала опасности окружающих в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летняя комсомольчанка с открытой формой туберкулеза знала о своем состоянии, но не принимала никаких мер. Она осознанно посещала людные места, чем подвергала опасности окружающих.

Суд постановил отправить женщину на принудительное лечение, но она проигнорировала решение и продолжала уклоняться от похода в больницу. Тогда судебные приставы вместе с медиками выехали к ней домой и принудительно увезли пациентку в больницу.

Теперь комсомольчанке предстоит пройти обследование и долгое лечение. Кроме того, она должна будет оплатить пять тысяч рублей исполнительского сбора. Сейчас женщина находится под присмотром врачей, угроза здоровью окружающих исключена.

Ранее стало известно, что заболеваемость туберкулезом в Хабаровском крае в два раза выше среднероссийского показателя. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики.

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