Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске Фото: Telegram/@khabarovsk_transport

Пожар на складе пиломатериалов произошел на улице Горького, 57Б в Хабаровске. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:32. Это случилось недалеко от улицы Новая, по которой люди объезжают села через Горький.

К месту направились 32 человека и девять единиц техники. Черный дым распространился вокруг. Оказалось, что горит склад пиломатериалов деревообрабатывающего цеха. Огонь распространился на 350 квадратных метров.

- Пожар был локализован в 11:58. В 12:14 прошла полная ликвидация открытого горения, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь полностью устранили уже к 12:57. В пожаре пострадавших нет.

Напомним, недалеко от места пожара 10 июня случилась крупная авария с легковым автомобилем и двумя грузовиками. В происшествии скончалась женщина, пострадал ее ребенок. Также с травмами госпитализировали водителей большегрузов.

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