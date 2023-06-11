Женщина мгновенно погибла, ребенок сильно пострадал: смертельная авария с двумя грузовиками произошла на трассе из Хабаровска

Последствия оказались ужасными: все участники аварии пострадали и получили серьезные травмы Фото: скриншот из видео

Страшное ДТП произошло на объездной трассе в Хабаровске. Машина вылетела на встречную полосу, въехала в грузовик, который отбросило во второй большегруз. Водители оказались зажаты в кабинах, а автомобили перевернулись на бок.

Авария случилась 10 июня около 11 утра. Женщина на «Хонде-Фит» ехала по объездной дороге из Горького в село Восточное. Под мостом, где располагается платная дорога, водитель решила обогнать впереди идущий автобетоносмеситель. Из-за поворота ей не было видно, что по встречке едет грузовик «Шахман».

Водитель набрала высокую скорость и выехала на встречную полосу. В этот момент «Хонда» лоб в лоб столкнулась с «Шахманом». Обе машины отбросило в разные стороны. Грузовик влетел в «Камаз», который ехал впереди грузовика с бетономешалкой. Все три машины оказались раскиданы по дороге.

На место выехали сотрудники ДПС. Как стало известно, женщина за рулем погибла сразу же. В машине были еще пассажиры, в том числе ее несовершеннолетний сын. Они получили серьезные травмы. Водители грузовиков оказались зажаты в опрокинутых машинах. Достать мужчин помогали рабочие, проводившие ремонт на дороге. Также помогали спасать людей водители, проезжавшие мимо.

Последствия оказались серьезные. «Хонда» превратилась в груду металла, от переднего бампера ничего не осталось. «Шахман» также сильно повредило. Кабина смялась, задело колесо. На трассу также отлетел двигатель одной из машин. Дорогу из Горького перекрыли на полдня. На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала обстоятельства произошедшего.

- Водители и пассажиры пострадали. Их госпитализировали в больницы, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Установлено, что оба грузовика принадлежат региональному оператору. Мусоровозы следовали по рейсу на городские свалки мусора. Текущее состояние пострадавших в аварии пока неизвестно.

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