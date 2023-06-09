Осужден посмертно: суд поставил точку в деле о крушении Л-142 под Хабаровском в 2020 году

Хабаровский районный суд нашел подтверждение вины летчика в авиакатастрофе Фото: ДВСУТ СК РФ

В Хабаровском крае суд признал летчика виновным в крушении самолета Л-142 в апреле 2020 года. Воздушное судно выполняло тренировочный полет, на борту находились четверо человек. Никто не выжил.

Авиакатастрофа случилась 18 апреля недалеко от села Калинка, где находится аэродром для легкомоторных самолетов. Л-142 Flying Fish проходил испытания, чтобы продлить сертификат летной годности. На малой высоте воздушное судно сорвалось в штопор, буквально воткнулось носом в землю и загорелось.

Управлял самолетом его владелец - бизнесмен Илья Карабут. Он входил в состав сборной команды авиаторов Хабаровского края и в 2018 году выиграл чемпионат Московской области по высшему пилотажу. Вместе с ним на борту находились эксперт сертификационного центра (Тюмень) Михаил Охотников, летчик-испытатель из Комсомольска Денис Яровой и 35-летняя пассажирка Оксана Ким. Выжить у всех четверых шансов не было.

Владелец самолета был опытным пилотом. Фото: Федерация самолетного спорта Хабаровского края

Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». В авиакатастрофе обвинили Илью Карабута. Следствие посчитало, что у пилота не было достаточной подготовки и опыта для управления данным самолетом. Во время испытательного полета, по версии правоохранительных органов, бизнесмен преднамеренно ввел Л-142 в штопор на небезопасной высоте.

Родственники Ильи Карабута настояли, чтобы дело было направлено в суд. Истинные мотивы они никому не сообщали. Рассмотрение началось в 2021-м, спустя два года в деле поставлена точка. Хабаровский районный суд нашел подтверждение вины летчика: он не имел права выполнять функции члена экипажа гражданского воздушного судна.

- Учитывая, что во время авиакатастрофы произошла смерть виновного, суд, исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства, не установил оснований для реабилитации умершего лица. Производство по делу было прекращено в связи с его смертью, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Постановление суда в законную силу не вступило, обжаловано стороной защиты и потерпевшими.

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