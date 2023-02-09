Спустя несколько часов после вылета стало известно, что летающая лаборатория разбилась в Большехехцирском заповеднике Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал выводы о крушении самолета Ан-26 под Хабаровском 22 сентября 2021 года. Напомним, что воздушное судно выполняло технический полет. Вечером самолет пропал с радаров, а экипаж перестал выходить на связь. Спустя несколько часов стало известно, что летающая лаборатория разбилась в Большехехцирском заповеднике. На борту находилось шестеро человек.

ХРОНОЛОГИЯ КРУШЕНИЯ АН-26 ПОД ХАБАРОВСКОМ

Ан-26, принадлежавший ЗАО «Летные проверки и системы», должен был совершить несколько вылетов для проверки и настройки систем радиотехнического обеспечения полетов аэродрома Хабаровск (Новый). 22 сентября двое летчиков, двое штурманов, оператор и бортмеханик поднялись на борт самолета. Экипаж выполнил несколько вылетов, при этом уходы на второй круг и заходы для выполнения очередного пункта программы делал левым разворотом.

В катастрофе никто не выжил. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Роковой вылет был совершен в 14:59 по хабаровскому времени. Над заповедником в этот день стоял туман, в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В 36 километрах от аэропорта Ан-26 должен был обследовать курсовой радиомаяк. В 18:02 штурман-инструктор запросил у диспетчера правый разворот и спустя несколько секунд получил разрешение. Он скомандовал: «Все, поехали вправо, обратным посадочным […] А то там с этой стороны граница, они орать начнут».

Самолет летел на высоте 600 метров при минимальной безопасной - 1200 метров Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Самолет летел на высоте 600 метров при минимальной безопасной - 1200 метров. В 18:11 на абсолютной высоте примерно 700 метров и удалении от Хабаровска на 38 километров Ан-26 врезался в склон горы Хребтовая.

ЭКИПАЖ АН-26, ПОТЕРПЕВШЕГО КРУШЕНИЕ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Полетом фактически руководил штурман-инструктор. 51-летний мужчина уже выполнял подобные проверки для аэропорта Хабаровска. Во время последнего полета, судя по отчету, он предпочел избежать вторжения в воздушное пространство Китая, что повлекло бы за собой серьезные последствия. Но по какой-то причине не принял во внимание гору.

В течение трех дней с места катастрофы вывозились останки членов экипажа Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Параллельно штурман-инструктор должен был натаскать стажера: для еще одного штурмана этот полет был контрольно-проверочным заданием. На момент авиакатастрофы 45-летний мужчина допуска к облету наземных средств радиотехнического обеспечения полетов не имел. Все остальные члены экипажа имели необходимый уровень профессиональной подготовки.

КРУШЕНИЕ АН-26 ПОД ХАБАРОВСКОМ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

С момента разворота и до Хребтовой системы самолета не подали сигнала о близости к земле. Экипаж не предпринимал каких-либо действий на изменение курса полета или по набору минимальной безопасной высоты. Когда Ан-26 срезал верхушку дерева на высоте десяти метров от земли, командир спросил: «Что это у нас?» В считанные доли секунды самолет разнесло на обломки.

обломки самолета вывезли на вертолетах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Развернулась поисковая операция, но помешала плохая погода. Самолет удалось найти днем 23 сентября. Вернее, то, что от него осталось: обломки разнесло по склону горы. Шансов выжить у экипажа не было. Сесть в районе ЧП вертолеты не смогли - мешали скученные высокие деревья. К месту крушения выдвинулись наземные группировки спасателей, правоохранительные органы и вооруженные егеря. Путь был долгим: 13 километров по сопкам, тайге и в окружении диких животных.

Поиски обломков осложнялись облачностью Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К вечеру группа добралась до места катастрофы. Выживших на месте не было. 24 сентября Минприроды России дало добро на вырубку деревьев для расчистки посадочной площадки для вертолетов. В течение трех дней с места катастрофы вывозились останки членов экипажа, личные вещи, документы, черные ящики, обломки. 27 сентября следователи и спасатели завершили работу в заповеднике.

Обломки самолета разбросало по склону горы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ АН-26 ПОД ХАБАРОВСКОМ

Трагедия, согласно выводам экспертов, произошла из-за стечения роковых обстоятельств. Так, экипажу не сообщили о минимальной безопасной высоте в районе полета, а на самолете и у диспетчера оказались отключены приборы, которые могли бы показать опасное приближение Ан-26 к земле. Дело в том, что летчики беспрерывно совершали «заходы с уходами» без выпуска шасси. Сигналы об опасном приближении к земле мешали экипажу выполнять задания, а диспетчеров могли ввести в заблуждение.

Бортовые самписцы Ан-26 Фото: Восточное МСУТ СК РФ

И, наконец, диспетчер. В день авиакатастрофы он вел радиообмен. Конечно, под присмотром диспетчера-инструктора и старшего диспетчера. В отчете МАК значится, что «контроль за полетом воздушного судна отсутствовал».

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