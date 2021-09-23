Что известно о пропавшем самолете Ан-26 в Хабаровском крае на 23 сентября 2021: поиски с воздуха осложняются облачностью

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-26 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-26. Напомним, что воздушное судно исчезло с радаров 22 сентября во время технического рейса. На борту, по предварительным данным, могут находиться до семи человек.

Пропавший самолет Ан-26 ищут два вертолета Ми-8 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ТУМАН

Пропавший Ан-26 вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 часов для проверки и настройке локаторов, которые помогают воздушным судам заходить на посадку. Возвращения борта ждали в 19:10, но уже в 18:12 часов экипаж перестал выходить на связь. Последний раз радары зафиксировали самолет Ан-26 в 38 километрах от Хабаровска над Большехехцирским заповедником, высота - 600 метров.

Разведка с воздуха пока не принесла результатов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Условия для полета, мягко говоря, были не совсем удачные - в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В Хабаровске был ветер, а в заповеднике к нему примешались дождь и туман. Видимость была плохой, поэтому рассматривается версия, что самолет Ан-26 мог врезаться в сопку.

Поискам с воздуха мешает облачность Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На поиски выдвинулись спасатели, в небо поднялись вертолеты. Но из-за плохой погоды и видимости менее 2000 километров воздушным судам пришлось вернуться ни с чем. Работу продолжили наземные группировки, которые всю ночь ходили по горам и прочесывали тайгу пешком и на высокопроходимой технике. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Спасатели обследуют тайгу на технике высокой проходимости Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

23 СЕНТЯБРЯ

- Поиски возобновились утром, но пока ничего не найдено. В небе как минимум два вертолета, все ждут новостей, - сообщил корреспондент «КП» Максим Молотов, работающий на месте ЧП.

Район поисков определен - от горнолыжной базы «Спартак» по хребту в сторону Китая. Катастрофа случилась примерно в 30 километрах от границы. Пропавший самолет Ан-26 ищут два вертолета Ми-8 МЧС и Росавиации. Поиски осложняются высокой облачностью.

- Мы ходили по утру на восточный склон сопки. Но пока никаких результатов. Сейчас вертолеты ищут. Видимость плохая, - рассказал «Комсомолке» один из спасателей, задействованных в поиске.

Сотрудники МЧС вместе с администрацией заповедника готовятся отправиться в глубь заповедника. Наземным поискам в тайге мешают дикие животные - тигры и медведи. Егеря опасаются за жизни разведгруппы.

— Местность Хехцирского хребта очень сложная и малопроходимая. Руководитель заповедника Антон Фетисов считает, что пешее обследование местности нецелесообразно. Необходимо хотя бы определить квадрат, где есть признаки падения, - сообщили «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию и приступил к расследованию крушения самолета Ан-26.

Район поисков определен Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. От комментариев представители организации отказались.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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