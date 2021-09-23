Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском: егеря опасаются за жизнь разведгруппы из-за диких животных Фото: Петр МОЛОТОВ

Егеря Большехехцирского заповедника против того, чтобы спасатели пешком выдвигались к возможному месту крушения самолета Ан-26. По словам специалистов, это небезопасно для жизни разведгруппы.

В районе, где мог упасть самолет, обитает множество тигров и медведей. Поэтому было принято решение, что до тех пор, пока не закончатся поиски с воздуха, пеший отряд никуда отправляться не будет.

Ранее сообщалось, что хабаровские спасатели приняли решение сменить место дислокации в ходе поисков пропавшего самолета. Часть группы была перенаправлена в поселок Корфовский. С администрацией Большехехцирского заповедника провели переговоры и попросили о сопровождении группы спасателей.

Исчезнувший самолет вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 часов (хбк). Вернуться Ан-26 должен был в 19:10, но в 18:12 часов перестал выходить на связь. В этот момент воздушное судно пролетало над Большехехцирским заповедником.

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