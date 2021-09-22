Появилось видео с поисков пропавшего с радаров АН-26 под Хабаровском Фото: Петр МОЛОТОВ

На месте поисков пропавшего с радаров самолета Ан-26 под Хабаровском работают специалисты МЧС России. По информации «КП» - Хабаровск» с места событий, в поселок Корфовский сейчас оправилась дополнительная бригада спасателей. На поиски пропавшего самолета брошены все силы.

- Мы сейчас едем в карьер в двух километрах от поселка Корфовский. По последним обсуждениям местных спасателей, это одно из предполагаемых мест, где сейчас может находиться самолет, - сообщил корреспондент «КП» - Хабаровск».

Прокопенко Андрей Игоревич, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской обороны и защиты населения, полковник. Фото: Петр МОЛОТОВ

Поиски по воздуху невозможно проводить, из-за неблагоприятных погодных условий. Вертолет МЧС Ми-8 предпринял две попытки подняться в небо, однако, они не увенчались успехом.

Напомним, в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском разбился самолет Ан-26. Напомним, что 22 сентября около 19:12 по местному времени воздушное судно пропало с радаров.

Ан-26 выполнял летную проверку наземных систем связи действующих аэродромов. Примерно в 38 километрах от аэропорта Хабаровска на высоте 600 метров самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи воздушного судна. Министерство здравоохранения и медики Хабаровска приведены в готовность к оказанию помощи пострадавшему экипажу. По официальным данным, на борту находилось 6 человек.

ВЕРСИИ

Специалисты рассматривают несколько версий произошедшего. Стоит учитывать, что сегодня, 22 сентября, над Хабаровским краем проходит крупный циклон, который принес в регион дождь и сильный ветер.

- Сегодня максимальное увеличение ветра была зарегистрировано именно в Хабаровске – 18 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Усугубляет ситуацию плохая видимость – ветер и дождь могли дезориентировать пилотов. В Большехехцирском заповедники, на территории которого и разбился самолет, также имеются высокие хребты и горы, в которые при нарушениях видимости могли врезаться пилоты. Кроме того, местный работник сообщил, что в районе заповедника был не только ветер, но и туман.

Силы МЧС стекаются в поселок Корфовский Фото: Петр МОЛОТОВ

Информации о неполадках от экипажа не поступала, поэтому версию о неисправности самолета пока не рассматривают.

Однако человеческий фактор отметать не стали. Так, например, во время крушения самолета Ан-26 на Камчатке, которое произошло в июле 2021 года, пилот изменил схему полета.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, воздушное судно было выпущено 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы самолет не использовался и числился на хранении. В 2006 году перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы». До сегодняшнего дня, 22 сентября, использовался данной компанией. До вылета в сентябре, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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