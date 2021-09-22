Медики готовятся принять пострадавших из самолета АН-26, пропавшего недалеко от Хабаровска

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщает, что больницы и медики Хабаровска готовы в любой момент принять пострадавший экипаж самолета АН-26, пропавшего в 38 километрах от краевой столицы.

Сейчас на месте работают спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, повторно вылетел вертолет Ми-8 для поиска самолета, а также отправлен вертолет ФКУ «Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр». Поиски усложняет сильный порывистый ветер. Авиация уже несколько раз пыталась добраться до предполагаемого места пропажи самолета, но пока все попытки остаются тщетны.

Сейчас поиски идут в районе поселка Корфовский, который расположен недалеко от Большехехцирского заповедника. На месте также работают специалисты заповедника.

Как сообщил источник в силовых структурах, самолет разбился в Большехехцирском заповеднике.