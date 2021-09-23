Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском: спасатели обратились за помощью к администрации заповедника Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровские спасатели приняли решение сменить место дислокации в ходе поисков пропавшего накануне самолета Ан-26. Часть группы была перенаправлена в поселок Корфовский.

- МЧС дислоцировалось в пожарную часть поселка Корфовский. Сейчас специалисты ждут решения о выделении специальной разведывательной группы для сопровождения спасателей. Далее они отправятся вглубь заповедника. Это в нескольких километрах от того места, где изначально велись поиски. Вторая группа осталась дежурить возле базы «Спартак», - передает с места событий корреспондент «Комсомолки» Петр Молотов.

Поиски пропавшего самолета усложняет погода. В регионе на протяжении двух дней дует сильный ветер и идет дождь. Именно сложные метеоусловия на сегодняшний день рассматриваются как основная причина крушения авиасудна.

- Местность Хехцирского хребта очень сложная и малопроходимая. Руководитель заповедника Антон Фетисов считает, что пешее обследование местности нецелесообразно. Необходимо хотя бы определить квадрат, где есть признаки падения, - сообщили «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Исчезнувший самолет вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 часов (хбк). Вернуться Ан-26 должен был в 19:10, но в 18:12 часов перестал выходить на связь. В этот момент воздушное судно пролетало над Большехехцирским заповедником.

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