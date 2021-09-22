Самолет Ан-26 пропал в Хабаровском крае: последние новости на 22 сентября 2021

Под Хабаровском 22 сентября пропал самолет Ан-26 Фото: Петр МОЛОТОВ

Под Хабаровском 22 сентября пропал самолет Ан-26. Воздушное судно просто исчезло с радаров, а экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами. Катастрофа случилась в 38 километрах от города, последняя зафиксированная высота самолета - 600 метров.

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы Фото: Петр МОЛОТОВ

РОКОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ

Пропавший Ан-26 - летающая лаборатория. Он выполнял рейс по проверке и настройке систем навигационного радионаблюдения для схем захода в хабаровский аэропорт.

- Воздушные суда заходят на посадку в аэропорт с разных ракурсов. Локаторы настраивают следующим образом: экипаж Ан-26 сообщает, что находится над определенной точкой, обслуживающий оборудование человек данные принимает и исправляет ошибки, - рассказал «КП» действующий летчик, пожелавший сохранить анонимность.

Воздушное судно просто исчезло с радаров Фото: Петр МОЛОТОВ

Исчезнувший самолет вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 часов (хбк). Вернуться Ан-26 должен был в 19:10, но в 18:12 часов перестал выходить на связь. В этот момент воздушное судно пролетало над Большехехцирским заповедником. На борту, по предварительным данным, находилось около семи человек - шесть членов экипажа и один сотрудник, работающий с оборудованием.

Заповедник - жемчужина Хабаровского края. Девственная тайга, живописные сопки, редкие животные. Правда, погода здесь может быть очень капризной и отличаться от хабаровской. В день полета Ан-26 в краевой столице было ветрено, тогда как над сопками заповедника стоял туман и лил дождь. Не самые лучшие условия для полета.

НЕБО ЗАКРЫТО

Немногочисленные очевидцы и источники в экстренных структурах региона утверждают: самолет врезался в сопку в условиях плохой видимости. Ан-26 потерпел крушение в районе хребта, ближайший ориентир - горнолыжная база «Спартак» и поселок Корфовский, где развернулся оперативный штаб.

- На поиски выдвинулись спасатели на квадроциклах. По информации местных жителей, в том районе нет дорог, есть только тропы. В настоящий момент в поисковой операции задействовано порядка 70 человек и 20 единиц техники, - сообщил Андрей Прокопенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

Потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года Фото: Петр МОЛОТОВ

С воздуха самолет Ан-26 искали вертолеты разных ведомств, но все возвращались обратно ни с чем. В районе поиска до сих пор облачно и дует сильный ветер. Воздушную разведку было решено отложить до утра 23 сентября. Медики Хабаровска готовы оказать помощь пострадавшим в крушении Ан-26.

ОФИЦИАЛЬНО

Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Расследование держит на контроле прокуратура.

- Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с потерей связи с воздушным судном Ан-26, - прокомментировали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Катастрофа случилась в 38 километрах от города Фото: Петр МОЛОТОВ

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. От комментариев представители организации отказались.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 годы воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

Последняя зафиксированная высота самолета - 600 метров Фото: Петр МОЛОТОВ

До сегодняшнего дня, 22 сентября, использовался данной компанией. До катастрофы, последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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