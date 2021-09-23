Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском: МАК начал расследование

МАК начал расследовать крушение Ан-26 под Хабаровском Фото: Петр МОЛОТОВ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследовать крушение Ан-26 под Хабаровском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По имеющейся информации, на борту находились шесть членов экипажа. Самолет до настоящего времени не обнаружен. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что утром к поискам пропавшего самолета подключились вертолет Ми-8 и воздушное судно Росавиации. В МЧС региона отметили, что работа осложняется неблагоприятными метеоусловиями - дует сильный пронизывающий ветер и идет дождь.

По последним данным, принято решение о перенесении штаба. Место новой дислокации пока не называется.

Исчезнувший самолет вылетел из хабаровского аэропорта в 14:59 часов (хбк). Вернуться Ан-26 должен был в 19:10, но в 18:12 часов перестал выходить на связь. В этот момент воздушное судно пролетало над Большехехцирским заповедником.

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